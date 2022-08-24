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拜登宣布最大筆軍事援烏 提供逾900億元武器設備

2022/8/24 21:16（8/24 21:32 更新）
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美國總統拜登24日宣布，美國將對烏克蘭提供近30億美元軍事援助。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
美國總統拜登24日宣布，美國將對烏克蘭提供近30億美元軍事援助。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布，美國將對烏克蘭提供近30億美元軍事援助。遭到俄羅斯侵略滿6個月的烏克蘭今天慶祝自蘇聯獨立31週年。

法新社報導，拜登在聲明中說：「我自豪地宣布截至目前我們最大一筆安全援助：透過『烏克蘭安全援助倡議』（Ukraine Security Assistance Initiative，USAI），提供大約29億8000萬美元（約新台幣901億6600萬元）武器和設備。」

「這將使烏克蘭取得防空系統、火砲系統和彈藥、反無人飛機系統和雷達，以確保能夠繼續長期進行自衛。」

相關資金可以立即用於戰費，包括採購物資和武器，而且與讓拜登得以直接下令從美國武器庫存中對烏軍轉移武器和彈藥的「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）不同。

美國國防部19日宣布根據PDA實施的最新方案：價值7億7500萬美元的各式飛彈、火砲、反裝甲武器和彈藥，以及一支裝甲掃雷車隊。

拜登稱許烏克蘭對俄羅斯侵略所作抵抗說：「6個月無情攻擊徒增烏克蘭人對自己、對國家和對31年獨立的自尊心。」

「今天，以及往後每一天，我們都會與烏克蘭人民站在一起。」

路透社報導，拜登政府已經對烏克蘭作出大約106億美元安全協助的承諾；自從2014年以來，美國對烏克蘭所作安全承諾已超過126億美元。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110824

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