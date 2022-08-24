俄侵烏滿6個月 歐洲各國表態持續支援烏克蘭

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭滿6個月，法國總統馬克宏今天誓言歐洲聯盟將繼續「長期」力挺烏克蘭，協助基輔當局對抗莫斯科。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）今天對在基輔舉行的克里米亞平台峰會（Crimea Platform）與會者發表視訊演說時表示：「我們的決心並未改變，我們也準備好要長期努力下去。」

他說：「國際秩序的動盪，和隨之而來在人道層面的破壞，就能源和糧食而言，都是俄羅斯的抉擇造成的後果，是俄國2月24日攻擊烏克蘭造成的後果。」

馬克宏還指出：「對此，我們不能軟弱、不能妥協，因為這件事關乎我們每個人的自由，以及世界各地的和平。」

西方盟國已提供烏克蘭價值數10億美元的軍事設備與其他援助，以防止烏克蘭遭俄羅斯迅速擊敗。

英國首相強生（Boris Johnson）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz） 今天警告俄羅斯，不要試圖併吞烏克蘭其他領土，一如過去兼併克里米亞那樣。

強生在克里米亞平台峰會的視訊演說中指出：「對我們所有人來說，團結在一起從未像此刻一樣重要。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）則建議不要採取任何「姑息」政策，並說：「與俄羅斯的關係已經無法恢復如舊。」（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1110824