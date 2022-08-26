漢來美食營收谷底反彈 前8月獲利拚轉盈

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（中央社記者江明晏台北26日電）疫情干擾餐飲業營運，漢來美食上半年營運虧損，內部主管今天透露，單月營收已自7月出現「V型反轉」，在8月業績挹注下，可望帶動今年前8月獲利轉正。

漢來美食今天宣布，旗下代理的餐飲品牌「名人坊」主廚鄭錦富「富哥」來台巡店，準備近50顆的日本吉品鮑，一個月前已被名人坊全台各分店的主顧客搶訂一空。

鄭錦富表示，疫情對全世界的餐飲市場造成前所未有的衝擊，他位在香港中環蘭桂坊酒店的名人坊創始店，也因蘭桂坊酒店改為防疫旅館而被迫結束營業，肯定名人坊在台灣的業績表現。

漢來美食與香港名人坊於2015年簽訂品牌代理合約，7年內開出6家分店，包括台北3店、台中1店、台南1店、高雄1店，年營收達新台幣5.78億元。

受到疫情干擾，漢來美食第2季合併營收5.38億元、營業淨損1.58億元、稅後淨損1.02億元，每股虧損2.42元，累計上半年每股虧損1.41元；但隨著疫情趨緩，7月起營收已呈現V型反轉，4、5月營收為谷底。

漢來美食今年7月營收年增逾475.51%，內部主管透露，8月營收表現更旺，可望一口氣彌補前7月虧損，今年累計前8月獲利有機會轉正。（編輯：張良知）1110826