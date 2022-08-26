8企業進駐航空城優先產專區 市府民航局簽備忘錄

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桃園市長鄭文燦（左5）26日在經濟部長王美花（左6）見證下，與民航局長林國顯（右5）及8家將進駐桃園航空城優先產專區企業簽「土地標售簽約備忘錄」。中央社記者葉臻攝 111年8月26日

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園航空城計畫優先產業專用區已有7處基地順利標售，將由8家企業進駐。桃園市長鄭文燦今天在經濟部長王美花見證下，與民航局長林國顯及8家企業簽「土地標售簽約備忘錄」。

鄭文燦出席簽約儀式時表示，優先產專區劃分為9處基地，目前7處基地順利標售，將由力歐新能源股份有限公司、大樹醫藥股份有限公司、中華貿易開發股份有限公司、星宇航空股份有限公司、健策精密工業股份有限公司、統一超商股份有限公司、督洋生技股份有限公司及藥華醫藥股份有限公司進駐。

鄭文燦說，已與經濟部達共識，推「先行開發、分期付款」方案，讓企業在開發籌備階段，僅需支付3成費用；此外，各企業有3年投資期，企業取得建照後，才可獲產權並支付7成餘款，讓開發廠商有充裕整備期，避免構成不斷轉讓情形。

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他說，航空城計畫有3目標，機場客貨運量翻倍、引進產業帶動地方及發展宜居城市；航空城計畫範圍內未來將有287公頃產業用地、74公頃自由貿易區，可吸引產業投入，帶動桃園、台灣進步。

王美花表示，在優先產專區招商初期，不少企業將進駐，還有200多公頃基地陸續招商。標售案不僅協助經濟部解決企業用地需求問題，也日益完整台灣供應鏈，經濟部會持續與市府密切合作。（編輯：李明宗）1110826