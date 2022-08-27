金控法說會旺季登場 關注獲利與經濟展望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北27日電）金控業法人說明會旺季持續登場，國泰金、新光金及永豐金等多家金控將於下週陸續召開法說會，為台股重頭戲，市場關注對未來獲利與經濟展望。

開發金、台新金與中信金本週陸續召開法說會之後，國泰金與台中銀將接棒於8月29日召開法說會，新光金、永豐金、安泰銀、彰銀、第一金及兆豐金法說會將於下週陸續登場。

受資本市場波動及防疫保險理賠等因素影響，金控今年來獲利普遍滑落，國泰金累計前7月稅後淨利新台幣516.9億元，較去年同期幾近腰斬，每股純益3.61元。

第一金累計前7月稅後淨利126.18億元，年減2.62%，每股純益0.97元。兆豐金累計前7月稅後淨利117.87億元，年減22.6%，每股純益0.87元，

除對未來獲利展望外，各家金控對經濟前景看法，以及股債投資策略等都是市場關注焦點。

晶圓代工龍頭廠台積電預計8月30日在新竹舉行台灣技術論壇，總裁魏哲家將演講「New World,New Opportunities」，並安排主管說明先進製程及特殊製程進展。

台積電於6月北美技術論壇中首度推出採用奈米片電晶體架構的2奈米製程技術，在相同功耗下，2奈米的速度較3奈米增快10%至15%；若在相同速度下，功耗降低25%至30%。

除了行動運算的基本版本，台積電2奈米製程技術平台亦涵蓋高效能版本及完備的小晶片整合解決方案。2奈米預計於2025年開始量產。（編輯：林興盟）1110827