星宇明年4月擬開航美西線 估5年後開始獲利

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（中央社記者賴言曦台北29日電）星宇航空機隊逐漸擴大，公關長聶國維今天表示，預計今年底機隊規模達19架，明年4月份先開闢美西航線，待加強布局美國線後再來規劃歐洲線，樂觀評估應是5年後開始獲利。

星宇航空預計9月底上興櫃，今天在萬豪酒店舉辦臨時股東會，會後聶國維受訪表示，星宇未來規劃在商業大城市投入A330neo機型，A321機型則計畫就現有航線進行增班，並持續開闢東南亞、東北亞航線。

對於邊境逐漸朝鬆綁前進，聶國維表示，對此「感到慶幸」，下半年星宇還有8架飛機交機，其中包含大型飛機，為星宇挹注運能，期待交通部、疾病管制署能進一步開放邊境，增加總量管制，讓機隊能充分利用。

談到是否布局歐洲線，聶國維表示，由於A350-900機型交機後需經認證，待程序完成後差不多也到明年初了，因此規劃明年4月份先開闢美西航線，並逐漸加強美國線布局，接著再來規劃歐洲線。

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星宇今年上半年每股虧損新台幣2.03元，對於何時才能轉虧為盈，聶國維坦言，雖然現在機隊比過去強，但隨著飛機陸續交機，營運成本也跟著大增，因此當前首要是先讓星宇達到經濟規模，不過樂觀估計應該是5年後開始獲利。

星宇航空至8月底前已交機9架A321neo、2架A330neo，預計今年底前再交4架A321neo、2架A330neo及2架A350-900飛機，屆時機隊規模將達19架。2023年則預計交機2架A350-900、4架A330neo飛機。（編輯：蘇志宗）1110829