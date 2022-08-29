台灣大搶眼球經濟 推5G多視角直播

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（中央社記者江明晏29日電）台灣大哥大旗下MyVideo攜手談話節目推出5G多視角直播，可讓觀眾隨時切換想觀看的內容或角度，有助於平台觀看時間提升5成。

台灣大哥大旗下MyVideo攜手談話節目「36題愛上你」第3季，為金鐘獎「綜藝節目主持人獎」得主炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒及節目嘉賓打造4間多視角直播化妝間，並全台獨家推出「明星化妝間」5G多視角直播，讓觀眾直擊大明星幕後真實的私下面貌，還可同步留言互動，參與直播實境秀。

台灣大說明，MyVideo多視角直播技術持續進化，每個視角皆有獨立的畫面與聲音，讓觀眾享受低延遲、高自由度的高畫質沉浸式觀影體驗。MyVideo更發現，多視角直播讓觀眾隨時切換想觀看的內容或角度，感受宛如親臨現場的觀賞體驗，廣受用戶喜愛，也讓MyVideo平台觀看多視角直播的時間相較一般直播高出5成。

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自2018年推出「富邦悍將」全主場賽事多視角直播，觀眾透過MyVideo即可觀看內外野、啦啦隊等不同角度的現場畫面。2021年MyVideo與台灣首檔饒舌選秀節目「大嘻哈時代」獨家合作，讓觀眾透過多視角直播享受在搖滾區第一排的最佳畫面，吸引25至44歲觀眾族群。

台灣大表示，「36題愛上你」節目有超過7成的觀眾為女性，透過本次的合作，將更進一步強化女性會員的黏著度，帶給觀眾能所不能的觀影新體驗。（編輯：楊凱翔）1110829