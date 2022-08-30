庫存調節中國封控 全球智慧機第2季產量季減6%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）研調機構TrendForce調查，智慧型手機品牌廠優先調節通路庫存，第2季生產規劃保守，加上中國COVID-19疫情封控，全球第2季智慧機產量季減6%，僅約2.92億支。

根據TrendForce調查表示，在智慧型手機品牌廠優先調節通路庫存的考量下，第2季的生產規劃已相當保守。同時，受中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控影響，原本就相當疲弱的市場需求更加惡化，品牌廠被迫再調降生產目標，使以往生產量多見成長的第2季呈現季減6%，全球產量僅約2.92億支。

TrendForce表示，對比2021年同期因南亞、東南亞第2波疫情爆發而下滑的生產表現，還是有5%的年衰退。

觀察品牌表現，TrendForce表示，三星（Samsung）作為歐洲的銷售主力，受俄烏戰爭影響被迫展開一連串針對成品及零組件的庫存調節，包含大規模促銷、暫停零組件採購等，第2季的生產量因此大幅季減近16.3%至6180萬支。

展望第3季，TrendForce指出，三星仍專注於通路庫存的調節，加上對於後勢展望保守，預估第3季生產總數將較第2季持平至小幅成長。值得留意的是，近年由於三星積極投入摺疊機的研發和行銷，延續熱潮，同時也成為該市場的領頭羊，以今年全球約莫1.1%的摺疊機市占來看，三星將囊括近9成市占。

觀察蘋果（Apple），TrendForce表示，第2季為蘋果新舊機種交接的過渡期，且多為年度生產表現最低的一個季度。第2季因遭遇中國上海、昆山等地封控，在供應鏈補給受到衝擊的狀況下，初期稼動表現受到影響。隨著解封後透過產能調整，已補足封城期間產生的產出缺口，第2季仍有4820萬支的產出，位居全球第2。

展望第3季，蘋果4款新機中的iPhone 14 Pro及Pro Max處理器將升級至A16（TSMC 4nm），記憶體與起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB，主鏡頭像素增加為4800萬，加上Face ID外觀設計變更等，預估起始定價也將隨之上揚。不過在全球高通膨以及匯差的壓力下，蘋果可望採取更謹慎的定價格策略以免影響銷售表現，預估價格上漲幅度應有機會落在100美元內。

中國品牌方面，TrendForce表示，OPPO（含Realme、OnePlus）生產數量為3880萬支，季減4.2%；小米（Xiaomi；含Redmi、POCO、Black Shark）第2季生產數量為3800萬支，季減達14.6%；Vivo（含iQoo）因為第1季就開始大幅調整生產節奏，因此第2季回升至2570萬支，季增12.7%，上述3品牌分別位居第3名至第5名。

TrendForce表示，3家品牌在銷售市場以及產品規劃上的重疊性高，在第2季同樣因中國執行封控，以及印度市場遭逢極端氣候影響經濟表現，導致兩大主要市場銷售低迷，進而影響第2季生產表現。

再者，由於Honor從中國市場迅速崛起，對OPPO，小米及Vivo等品牌的市占也產生相當大的威脅，預估2022年Honor在中國的市占將超越小米，進逼OPPO及Vivo。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望第3季，TrendForce表示，OPPO、小米、Vivo主力市場中國的短期經濟仍預期持續疲弱；而原本看好的印度、印尼等新興市場，也因全球通膨、糧食危機、極端氣候等影響難以維持成長。考量市場上諸多負向因素，以及通路庫存仍待消化，3家品牌的生產量僅約略持平第2季，但均較去年同期呈現10%以上的大幅衰退，足以顯示2022下半年市場旺季表現堪憂。

整體而言，三者主力市場之一的中國市場己達高度飽和，需求成長放緩，未來三大品牌的成長重心仍主要仰賴拓展海外市場為主。（編輯：楊蘭軒）1110830