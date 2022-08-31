亞利桑納州長杜席訪台 祭低稅率招手台灣半導體廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北30日電）美國亞利桑納州州長杜席今天出席2022美國商機日表示，台積電亞利桑納工廠先前受到疫情延宕工程，近期再度動工，十分讚賞台積電效率；他也強調，這次訪台將拜會更多半導體廠商，將提供全美最低的2.5%單一稅（flat tax）稅率、人才與產業群聚等正面條件招商引資。

「2022美國商機日」今天在台北國際會議中心登場，杜席（Doug Ducey）所率亞利桑納州政府訪台團，首場公開活動就選擇造訪此活動，並與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、經濟部次長陳正祺、貿協董事長黃志芳等出席致詞。

杜席表示，相當歡迎台灣的半導體廠商前往亞利桑納州投資，亞利桑那州是相當適合投資的地方。他也盛讚台積電的效率，表示台積電在亞利桑納州設廠進度，先前受COVID-19疫情爆發影響而有所延宕，直到近期終於再度動工，且以很快的速度進行。

杜席受訪時指出，亞利桑納州不僅有英特爾等半導體產業領導廠商長期投資，也具備既有半導體生態系，並提供全美最低的2.5%單一稅率等稅率優惠，州政府也致力消除諸多投資障礙，包括提供高水準教育體系的人才。

杜席表示，台灣半導體業者計劃在亞利桑納州建造20座、面積近6.2萬平方公尺的半導體廠，這將在鳳凰城北部形成半導體聚落城市，將創造不少高薪工作機會，預期有望吸引更多人才與供應鏈廠商匯聚至鳳凰城。

杜席也表示，他們此行訪台當然也會與台灣半導體產業界高層會面，以了解州政府能滿足這些業者什麼需求，以及能為他們的投資計畫提供什麼協助，以尋求半導體供應鏈更多合作機會。

孫曉雅表示，台灣在亞利桑納州的投資，創造數千個工作機會，而台灣半導體產業在美投資，促進美國半導體產業生態的成長與發展，也強化美台經貿關係，這對美台雙方都至關緊要。

孫曉雅也說，台美從去年開始加強了關鍵晶片、電動車、5G等領域的合作，而台美21世紀貿易倡議，也將深化台美貿易投資關係，她也期待台美未來有更為廣泛的合作與對話。

陳正祺表示，台美雙邊貿易近期大幅增長，在2021年，台美貿易額成長26.1%，今年上半年也成長25.6%，作為全球供應鏈的一員，台灣也會致力和美國等志同道合的國家強化經貿合作。

黃志芳則表示，台美將在供應鏈、關鍵產業與貿易等合作更加密切，杜席訪台別具象徵性意義，而亞利桑納州匯聚幾乎全球所有的重要科技廠，已是全美最新科技產業樞紐，一如加州被稱為矽谷，亞利桑納州被稱為矽沙漠（Silicon Desert）。

黃志芳指出，這次台積電前往投資，帶動台灣上百家半導體供應鏈廠商決定或正評估前往投資，台灣與亞利桑納州，將建立科技、產業跟經貿合作的新的典範。

今年美國商機日洽談會採實體及線上雙軌進行，共計近20家美商提出採購需求，買主採購品項涵蓋電子資通訊產品、5G智慧穿戴、醫療、金屬扣件、機械及食品產業等。（編輯：潘羿菁、翟思嘉）1110831