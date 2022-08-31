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晶片四方聯盟預備會議 韓媒：延至9月中舉行

2022/8/31 12:50（8/31 13:14 更新）
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美國邀台灣、日本、韓國共組晶片四方聯盟，原定9月初舉行的事前磋商會議因相關國家日程調整，預估延後至9月中旬舉行。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
美國邀台灣、日本、韓國共組晶片四方聯盟，原定9月初舉行的事前磋商會議因相關國家日程調整，預估延後至9月中旬舉行。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）美國邀台灣、日本、韓國共組晶片四方聯盟（Chip 4），韓媒報導，進行事前磋商的預備會議原擬於9月初舉行，但因相關國家日程調整，預估延後至9月中旬舉行。

美國主導組成Chip 4被認為是為牽制中國技術發展，中方從消息傳出就表達強烈反對。韓國政府夾在美中之間立場尷尬，至今尚未明確表達是否參與，僅表示會在預備會議確認詳細合作內容與方式後做出決定。

韓媒News1今天引述政府當局人士報導，原預計9月初舉行的預備會議，因與會國家日程調整，可能訂於9月中旬舉行。官員表示，有關當局正儘速協調，韓方也正就參與Chip 4的利弊進行綜合考量。

韓國半導體產業對中國出口依賴度高，約有6成半導體出口至中國（含香港）地區，去年半導體對中國出口金額達768億美元（約新台幣2.3兆元），加上其他中國可能採取的經濟報復，讓韓國在相關問題上不得不看中國臉色。

韓國遲至8月初才回覆美國邀請，表示會參與預備會議，同時屢次強調若決定加入Chip 4，純粹是基於國家經濟利益考量，並非針對特定國家。韓國外交部長朴振與中國外長王毅會面時也提到，韓國可以在Chip 4中扮演與中國的橋梁角色，安撫中方不滿。

韓國業界及相關學者多認為，加入Chip 4是不可避免的結果，除參與國可能訂定相關規範、取得業界優勢，美國擁有多數半導體技術，韓國半導體產線機器也多依賴美國、日本進口，若美國實施出口限制，可能從根本上影響韓國生產。

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中國對Chip 4採取強硬立場，中國官媒環球時報29日發表評論表示，若韓國迫於美國壓力加入Chip 4，韓國半導體產業將成為美國霸權的附屬品。從近期「降低通膨法案」未給予韓製電動車優惠案例來看，韓國在與美國供應鏈競爭中處於劣勢，若失去中國市場，韓國與美國談判籌碼將更有限。

不過，韓媒報導，中國國內近期開始有意見質疑在半導體產業上抵制韓國的可能性。雖然韓國業者對中國市場依賴度高，但中國家電及資訊科技（IT）產業不可或缺的動態隨機存取記憶體（DRAM）有95%以上來自韓國及美國，中國對韓國依賴度也不可小覷。（編輯：馮昭）1110831

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