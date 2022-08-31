台糖首座電動車快充站台東啟用 將續增11站

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（中央社記者曾智怡台北31日電）響應淨零碳排，位於台東的中興加油站是台糖首座電動汽車快速充電服務站，今天正式啟用。台糖後續將有11個加油站建置充電樁，橫跨8處行政區，成為多元能源供應者。

台糖透過新聞稿表示，因應淨零排放新時代，台糖加油站開啟多元能源供應轉型計畫，除原有的加油服務外，現也積極與電動汽車充電營運業者合作，於現有加油站點建置電動車快速充電樁網路。

台糖表示，位於花東地區交通要道台9線上的中興加油站，是台糖第一座完成並提供電動車快速充電服務的站點，中興加油站與源點科技（EVOASIS）合作建置充電站，源點科技旗下充電站有近3成採用綠電。

除中興加油站外，台糖另有11個加油站即將建置充電樁，建置地點涵蓋台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等8處行政區。合作的充電服務業者除了源點科技外，還有北基國際股份有限公司（特爾電力）、東陽能源科技股份有限公司以及裕捷能源有限公司（Yes來電）等。

台糖表示，多元能源供應是台糖加油站實踐淨零排放的具體行動，除展開電動汽車充電服務，69處符合電池交換站設置規定的台糖加油站站點，已開始全面提供Gogoro或光陽Ionex電動機車電池交換服務。（編輯：楊蘭軒）1110831