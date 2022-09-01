台灣大砸百億加速拚綠電 林之晨：盼政策優先思考

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（中央社記者江明晏1日電）台灣大哥大計畫未來10到20年投資百億發展綠電，盼政策更優先思考，讓企業在2022年到2025年加速綠電發展，同時也盼新成立的數發部能解決數位人才不足的問題。

台灣大哥大總經理林之晨今天出席「種福電計畫」記者會後受訪表示，目前市場氛圍有感受到各界發展綠電更積極，但這條路還很長，期盼在企業往前走的過程中，政府政策和法規能更優先思考。

他進一步說，陸域的光電和風電發展未來已進到「深水區」，也就是在陸地上要找地點已經越來越難，而海上風電也有發展上的限制。

林之晨估計，觀察現在台灣綠電需求高達900億度，但目前供給量只有10%不到，「不是企業不想加速，是有點不知如何做」，盼政策和法規上能提供更多支持，讓企業在2022年到2025年加速綠電發展，否則台灣要達到2050年淨零碳排的目標「很困難」。

他表示，台灣大預估從2022年到2030年使用綠電、碳費、減碳等成本，總投入金額將超過100億元，其中也包括新技術的投資。

台灣大規劃持續透過自建電廠及外購綠電兩大做法，逐步提升綠能使用占比，並以自建電廠占比達7成為目標，預計2030年使用再生能源比率達20%、2035年提升至60%，2040年前達標100%。

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他也認為，傳統電價會持續上漲，但認為和綠電不會有所謂的「黃金交叉」，光電這3、4年漲價快20%，在發展綠電成本越來越高的狀況下，未來綠電價格上漲應該還是趨勢。

此外，數位發展部近期成立，林之晨今天也提出建言，認為「解決數位人才不足」的問題最迫切，這也反映青年高失業率十幾年高居不下，主因是「學用落差」，畢竟學校教的和社會用的差很多，如果教改無法把其中的落差弭平，希望新成立的數發部能用新思維來改善。（編輯：楊蘭軒）1110901