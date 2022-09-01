燃料價格大漲 7月每人負擔能源進口值翻近1倍

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（中央社記者曾智怡台北1日電）經濟部能源局公布最新能源統計月報，7月平均每人能源消費量與用電量皆與去年相同，但平均每人負擔能源進口值卻一口氣躍升至新台幣1萬119元，相較去年同期增加近1倍，顯見國際燃料價格大漲影響甚鉅。

能源局最新能源統計月報指出，7月平均每人能源消費量為320公升油當量，與去年同期相當；今年7月每人用電量為1097度，與去年7月的1093度相當接近。

值得注意的是，平均每人負擔能源進口值達到1萬119元，年增99.6%，可見近一年國際燃料價格大漲影響之大。另外，今年1至7月平均每人負擔能源進口值總計約5萬3460元，逼近去年全年總額5萬6660元。

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政府持續衝刺再生能源，根據能源統計月報，今年7月再生能源裝置容量占總裝置容量的20.9%，較去年同期的17.7%成長3.2個百分點；再生能源發電占總發電量比率為7.3%，較去年同期增加1.5個百分點。

能源局也公布7月亞鄰國家電價，電燈用電部分，台灣住宅用電平均每度2.59元，商業用電每度3.6元；日本不分住商則是每度4.87元，相較過去兩年來的少；韓國住宅用電每度2.47元、商業用電每度2.91元；新加坡住宅與商業用電皆為每度6.35元；馬來西亞住宅用電每度2.33元、商業用電每度3.14元。（編輯：潘羿菁）1110901