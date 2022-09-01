更多編輯台推薦新聞：
影片／大谷翔平再寫歷史 單季10勝30轟大聯盟第一人
運動

影片／大谷翔平再寫歷史 單季10勝30轟大聯盟第一人

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

燃料價格大漲 7月每人負擔能源進口值翻近1倍

2022/9/1 21:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北1日電）經濟部能源局公布最新能源統計月報，7月平均每人能源消費量與用電量皆與去年相同，但平均每人負擔能源進口值卻一口氣躍升至新台幣1萬119元，相較去年同期增加近1倍，顯見國際燃料價格大漲影響甚鉅。

能源局最新能源統計月報指出，7月平均每人能源消費量為320公升油當量，與去年同期相當；今年7月每人用電量為1097度，與去年7月的1093度相當接近。

值得注意的是，平均每人負擔能源進口值達到1萬119元，年增99.6%，可見近一年國際燃料價格大漲影響之大。另外，今年1至7月平均每人負擔能源進口值總計約5萬3460元，逼近去年全年總額5萬6660元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

政府持續衝刺再生能源，根據能源統計月報，今年7月再生能源裝置容量占總裝置容量的20.9%，較去年同期的17.7%成長3.2個百分點；再生能源發電占總發電量比率為7.3%，較去年同期增加1.5個百分點。

能源局也公布7月亞鄰國家電價，電燈用電部分，台灣住宅用電平均每度2.59元，商業用電每度3.6元；日本不分住商則是每度4.87元，相較過去兩年來的少；韓國住宅用電每度2.47元、商業用電每度2.91元；新加坡住宅與商業用電皆為每度6.35元；馬來西亞住宅用電每度2.33元、商業用電每度3.14元。（編輯：潘羿菁）1110901

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族