時碩無錫新廠拚第4季量產 今年營運看增雙位數

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）精密機械加工金屬製造商時碩工業董事長黃亞興今天表示，中國無錫查橋新廠最快第4季進入量產，西安銅川廠明年可完工，今年營運可較去年成長雙位數百分點。

法人預期，時碩8月出貨可優於7月，今年業績力拚新台幣50億元，再創歷史新高。

時碩工業上午舉行媒體茶敘，談到產能布局，黃亞興指出，中國無錫查橋新廠正在搬遷，預估9月可完成，最快10月開始運作，規劃最快第4季進入量產階段，以汽車和醫療應用產品為主；既有無錫5個廠產能將會搬遷至新廠，查橋新廠將成為新工業園區，成為無錫當地協力夥伴的重要據點。

此外，時碩也持續在中國西安布局銅川廠，強化精密鑄造出貨，預估2023年中國西安銅川廠可完工，布局精鑄和工業儀表應用，鎖定西安加工出口；此外，時碩已在台灣桃園新屋大園區取得1.7萬坪土地，目前持續變更中，預計2024年投入建廠，總建坪面積將是現有新屋廠和幼獅廠的3倍，規劃協力夥伴進駐。

展望今年營運，黃亞興表示，今年時碩在台灣和中國廠區營運可持續成長，業績不墜，下半年台灣廠區可貢獻較多，中國廠區雖有因COVID-19疫情封控影響，不過影響趨緩；從應用來看，下半年汽車傳動系統和新能源車、以及工業應用都可成長，安全氣囊產品持穩。

法人預估，時碩8月出貨表現可優於7月，時碩今年業績力拚50億元再創新高，可較去年43.06億元成長16%至17%區間。

時碩工業生產專業精密機械加工金屬製品，產品應用領域涵蓋汽車安全系統、燃油傳動系統、工業、航太醫療用精密機械加工零配件，在台灣新屋、中國無錫、中國西安設有廠區。

時碩上半年台灣廠營收占比約57%，無錫廠占比約32%，西安廠占比約11%；從產品營收來看，自行車、工業儀表、半導體建廠與設備為大宗的工業應用占比約5成，汽車傳動占比約29%，安全氣囊占比約17%，航太占比約4%。

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觀察上半年獲利表現，時碩指出，上半年獲利創新高，主要是高毛利產品銷售組合、結構性效率提升與成本管控、資本利用率提高、以及新台幣匯率貶值等因素。

從客戶端來看，法人表示，時碩工業主要供應加拿大Litens和美國BorgWarner相關發動機耦合減震器（OAD）和雙離合器（DCT）變速箱等汽車零配件，也供應瑞典Autoliv、日本Takata和中國大陸KSS等安全氣囊氣體發生器零組件；前五大客戶Litens、Takata、Autoliv、KSS和Emerson占業績比重約6成多。（編輯：楊凱翔）1110902