聯想在台通路大會 聚焦服務轉型啟動成長多引擎

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聯想（Lenovo）2日在台灣舉辦通路展望大會，聚焦「以服務為導向」轉型，聯想台灣區總經理林祺斌（圖）表示，盼未來與在地夥伴更深入合作。中央社記者吳家豪攝 111年9月2日

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（中央社記者吳家豪台北2日電）聯想（Lenovo）今天在台灣舉辦通路展望大會，聚焦「以服務為導向」轉型，邀請超過70家跨領域夥伴出席。聯想表示，市調機構看淡這兩年個人電腦（PC）發展，聯想希望擴大服務業務彌補缺口，未來將與在地通路夥伴有更深入的合作。

聯想去年4月成立方案服務業務集團、基礎設施方案業務集團，共同推動智慧解決方案。2022財年第1季聯想個人電腦以外業務營收占比達37%，創下業界最佳表現；方案服務業務集團營收年增23%，基礎設施方案業務集團營收年增14%，成為聯想的新成長引擎。

聯想去年在台灣推出服務方案後，目前已與超過20個夥伴結盟，目標與在地夥伴深入合作，推動服務業務成長。

聯想台灣區總經理林祺斌表示，聯想看重台灣市場，持續為台灣客戶提供創新的產品與服務，並積極培育創新研發人才，希望未來能與在地夥伴有更深入的合作，為台灣企業提供一站到位的解決方案，幫助企業無痛轉型。

林祺斌說，商用策略方面，聯想除了成立服務轉型部門，也重視研發與創新，希望把夥伴生態系建立得更完整。家用策略將推出更多新產品，並拓展線上與線下夥伴關係、強化客戶服務。

聯想中亞太區中小企業業務總經理李宗幸說，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，產業接下來幾個季度或1、2年都會非常有挑戰，今年4到6月個人電腦需求開始下滑，但聯想業績仍維持一定水準。

隨著聯想業務越來越複雜，李宗幸坦言，過去針對個人電腦、伺服器、服務等不同業務，要找不同的通路夥伴合作，如今聯想成立One Channel團隊，可以提高合作效率。

聯想的研究指出，57%的企業資訊長有意替換公司目前一半或以上的技術，且92%資訊長考慮在未來2年為數位轉型歷程導入新的「即服務」（as-a-Service，aaS）商業模式。

去年聯想已透過「裝置即服務」解決方案，協助台灣大車隊、美食外送平台等領域的客戶完成數位轉型，未來將持續為台灣中小企業打造客製化服務組合。（編輯：楊凱翔）1110902