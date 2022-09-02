Gogoro電池交換系統 獲准在新加坡沙盒試點

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）Gogoro今天宣布新加坡陸路交通管理局（LTA）已授予Gogoro電池交換系統進行沙盒試點計畫，同時與Jardine Cycle & Carriage共同在新加坡建立二輪電動機車和電池交換合作夥伴關係。

Gogoro表示，Jardine Cycle & Carriage是一家在東南亞擁有領先市場事業的多元化集團。Jardine Cycle & Carriage的子公司Cycle & Carriage在此沙盒試點計畫將成為Gogoro智慧電動機車在新加坡的獨家經銷商，並在新加坡營運和布建Gogoro的電池交換基礎設施。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，在台灣，有超過1/4的機車商業外送使用Gogoro的電池交換生態系統，例如網購業者和食品外送業者；其中採用電動機車進行商業外送者，使用Gogoro電池交換系統的比例更幾乎達到100%。Gogoro將與Jardine Cycle & Carriage Group 合作，未來在新加坡及其他城市推出這套全新的永續商業模式，用於食品配送和物流車隊。

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JC&C的Direct Motor Interests總經理Wilfrid Foo指出，為支持2030年新加坡綠色發展藍圖，與Gogoro合作，為新加坡這個都市國家推出創新的智慧電動二輪車解決方案。有信心在現有的基礎設施上，持續布建 Gogoro電池交換系統，並且營運新加坡的電池交換網路，以加速推動Gogoro領先全球的電池交換解決方案。

即將推出的Gogoro電池交換沙盒試點計畫將包括Gogoro智慧電動機車、GoStation電池交換站和Gogoro智慧電池。Cycle & Carriage將管理Gogoro在新加坡的電池交換網路和車隊。Cycle & Carriage將尋求與新加坡在地的各種食品配送和物流車隊合作。（編輯：趙蔚蘭）1110902