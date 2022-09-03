探針卡訂單遞延 精測8月營收創新高月增逾3成

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（中央社記者潘智義台北3日電）受惠探針卡訂單遞延，測試介面板接單優於預期，中華精測科技今天公布8月營收新台幣4.41億元，改寫歷史新高，較7月成長31.4%，年增13.8%。

中華精測統計，今年1至8月營收27.92億元，年增8.5%。

中華精測發布新聞稿指出，8月營收反映探針卡（Probe Card）訂單遞延效應外，測試介面板（Gerber）接單量優於預期，帶動單月營收改寫歷史新高；如日前公布營運報告說明，整體穩健成長目標不變，但受到大環境氛圍保守，市場需求趨緩，第4季訂單能見度受半導體供應鏈庫存調節影響，預估全年營收年增率為個位數成長。

探針卡業績方面，中華精測解釋，7月受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒疫情影響的產能調控、客戶驗證遞延等相關訂單，包括智慧型手機應用處理器（AP）晶片、高效能運算（HPC）相關處理器晶片、固態硬碟（SSD）控制晶片等測試需求於8月穩步回溫。

另外，中華精測以自有板廠製程技術持續精進，產能擴充優勢，贏得美系客戶高階測試介面板（Gerber）商機，為8月營收增添成長動能。

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據全球權威研調機構Yole Développement的2021年半導體探針卡調查報告，中華精測在印刷電路板用探針卡（Probe Card PCB）連續5年穩居全球市占第一。

中華精測今年度成功導入自主人工智慧（AI）技術於印刷電路板用探針卡製程裡，透過演算法解決生產製造過程中漲縮、層偏、鑽偏等技術門檻難題，推出高品質、高層數、高縱橫比產品，符合具備自主設計的高階晶片客戶測試介面板需求。（編輯：張均懋）1110903