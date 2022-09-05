共信-KY肺癌新藥開花結果 年底前有望大陸上市

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）共信-KY旗下PTS302肺癌新藥8月中已獲中國大陸生產許可，預計第4季可取藥證，今年底前有機會銷售，總經理林懋元表示，第一階段目標鎖定30家核心醫院，明年力拚在東南亞市場上市。

林懋元表示，未來藥品銷售將以當年執行臨床試驗的16家中國三級甲等醫院做為種子醫院，鎖定30家核心醫院做為第一階段目標市場；也會再選出另外100家三級甲等醫院做為第二階段的目標市場，未來長期目標是800家醫院。

選擇代理商方面，林懋元表示，目前是將中國大陸市場分成四區，各區的代理商都在洽談中，若順利談定代理合約，可望很快看到代理保證金進帳；之後也會開始布局東南亞市場，主要是很多國家是採認大陸藥證，首站選擇新加坡，之後擴充至6個國家。

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另一方面，將加速癌症新適應症的開發，林懋元表示，包括早期已經有初步臨床成效的乳腺癌、頭頸鱗癌、周圍型肺癌等常見癌症；而治療罕見腺樣囊性癌的美國IND將在2023年上半年提出申請，以提高公司在國際市場的能見度。

在動物抗癌新藥開發方面，台灣的農委會已經正式核准狗的黑色素瘤田間試驗，需要1至2年時間來證明安全性及療效。此一期間亦已經向美國FDA的動物用藥管理部門（Center for Veterinary Medicine, CVM）提出以狗的黑色素瘤及神經腱鞘瘤申請conditional approval drugs資格，一旦取得此一資格，即可以一方面在美國執行田間試驗，一方面在美國合法販賣動物用藥。（編輯：張均懋）1110905