PCB產業迎旺季 投顧看好匯兌收益添獲利動能

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（中央社記者江明晏台北6日電）PCB產業近期受惠蘋果新機傳統出貨旺季，投顧看好多數廠商第3季營收溫和成長，加上匯率貶值、原料下跌，有助成本壓力降低，營益利益率拚明顯回升，整體獲利表現將優於預期。

針對PCB產業，投顧提出三大觀察，第一，三星（Samsung）停止採購電視零組件2個月，目前庫存降到合理水位；因半導體廠商生產周期長，ABF載板下半年將持續調整組合。

第二，蘋果（Apple）供應商短中期訂單展望佳；伺服器板、交換器板、汽車板訂單則維持高檔，客戶缺料仍會小幅影響出貨進度。

第三，匯率貶值、銅價下跌，廠商成本壓力降低，加上新產品上市，產品組合好轉，預期第3季營業利益成長會明顯優於營收成長。

投顧指出，品牌廠商陸續調整庫存，調整力道強度將取決於調整期長短，今年初市場消息已傳出品牌廠商會在4、5月調整庫存，半導體廠商將在下半年調整庫存，其中，陸系手機和電視二項產品調整庫存的幅度比預期大。由於Samsung近2個月完全停止採購電視零組件，因而庫存最先降到安全水位，預料第4季零組件出貨可望恢復正常。

投顧進一步說，電腦銷售不佳，日系載板廠在第一季底發布營運預警，多數台系半導體廠商在第2季中下旬調整營運展望，由於晶片生產周期長，且受限於已與晶圓代工廠簽訂長期合約，無法立刻降低採購量，調整期因而拉長，最快2023年第一季產品組合有機會好轉。

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投顧指出，蘋果庫存處在安全水位，PCB第3季手機板營收估季將季增30%、筆電板季增15%，今年蘋果手機和筆電銷售皆為年成長，優於產業表現。另外，美系大廠規劃推出AR、VR產品，將使用到軟硬板，供應商受惠，但初期訂單量有限。

此外，美國聯準會（Fed）升息態度堅定，導致近期亞幣走弱。法人以新台幣貶值1.8%作為匯率估算基礎，若廠商第3季營收持平，台灣廠營業利益可額外增加5%，大陸廠營業利益可額外增加7%，因各家廠商外匯避險策略不同，匯兌收益貢獻的金額差距較大。（編輯：楊凱翔）1110906