全支付攜手好好證券 明年首季試辦電支買基金

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）全聯全支付近期上線，今天宣布與好好證券合作推出電支買基金新功能，並取得金管會核准，預計明年第1季開始試辦，提供客戶以電支買賣基金的服務功能。

全聯今天發布新聞稿表示，金管會今年1月18日舉辦「數位身分認證及授權」主題式監理沙盒暨試辦專案，全支付與好好證券在8月26日取得金管會核准，推動「開戶身分認證及授權與款項收付」試辦業務，成為金管會主題式試辦案後全台首案。

全支付總經理游金榮指出，政府去年7月1日修正「電子支付機構管理條例」，放寬電支機構就金融商品服務提供代理收付款項服務，改採「原則開放、例外禁止」的管理方式。

游金榮指出，除了金流核心業務，這次修正也擴及金流附隨業務與金流相關衍生業務經營，讓電支機構所提供的支付體驗，獲得再次提升的機會。

全聯說明，這次試辦業務是以第2類以上的電支帳戶，作為銀行數位存款帳戶外，並新增身分確認、身分驗證、授權工具，一旦圓滿落地，將能填補過去電子支付機構缺乏辦理前置綁定作業的缺口，可加速基金開戶得數位體驗。

好好證券董事長楊少銘期許，若試辦順利，不僅將讓基金投資人能更快速、便利地完成開戶，最值得期待的，是讓投資人得以電子支付帳戶直接買賣基金。

全支付統計，自全支付9月1日上線後，迄今已有逾80萬會員完成註冊，使用範圍包括連鎖餐飲、遊樂園、電影院、百貨、商圈、手搖飲、交通、夜市等。（編輯：潘羿菁）1110906