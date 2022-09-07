2021年台灣專利申請台積電稱王 半導體業最強勢

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2021年台灣受理發明專利申請中，半導體領域件數居冠，前10大申請人就有7個是半導體領域，台積電是件數最高者。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）經濟部智慧財產局今天指出，在2021年台灣受理發明專利申請中，以半導體領域件數居冠，占比高達12.9%，前10大申請人就有7個是半導體領域，台積電也不意外的是件數最高者。

智慧局今天透過新聞稿發布「2021年台灣與WIPO受理發明專利申請趨勢比較分析」，指出台灣去年受理發明專利申請逾4.9萬件，創2014年來新高；WIPO（世界智慧財產權組織）的專利合作條約（PCT）國際專利申請案約27.75萬件，創歷年新高。

其中，台灣技術領域以「半導體」6360件最多、成長近2成，「運算科技」4283件次之；WIPO則以「運算科技」約2.6萬件最多，「半導體」8,346件排序第10，顯示「半導體」在台灣具技術優勢。

分析也顯示，各主要國家或地區在台灣的專利申請側重「半導體」、「運算科技」及「有機精密化學」；在WIPO則重視「運算科技」、「數位通訊」及「電子機械能源裝置」。

此外，在台灣申請人，以「護國神山」台積電的1950件奪冠，其次為高通845件；WIPO則以華為近7000件居首，其次為高通的3931件。高通公司和三星電子均名列台灣及WIPO前10大申請人。

智慧局分析發現，台灣發明專利的本國申請人，集中在六都及新竹縣市，占比高達93.5%，雙北和新竹市合計則占整體56%。各縣市以新竹市4711件居首，接著是台北市3282件、新北市逾3000件。

智慧局進一步比較，台灣發明專利申請首位的「半導體」占比12.9%，遠高於WIPO排序第10的占比3.2%；但在WIPO排序前3大的「數位通訊」、「醫療技術」，則未進入台灣前10大。

在台灣的前10大申請人，有7個是「半導體」領域，包括台積電、高通公司、應材公司、三星電子、東京威力、友達光電、鎧俠公司等7家；而WIPO前10大申請人，以「數位通訊」領域占比最高。（編輯：楊蘭軒）1110907