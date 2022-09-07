實價登錄2.0上路1年 內政部：積極推動修法防炒作

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（中央社記者陳俊華台北7日電）內政部今天說，實價登錄2.0上路滿1年，陸續推動5次聯合稽查，共開罰2629萬元；為進一步防杜不動產炒作，健全房地產市場發展，將密切關注市場交易情形，積極推動平均地權條例修法。

內政部透過新聞稿表示，實價登錄2.0新制從110年7月1日上路已屆滿1年，透過預售屋全面即時實價登錄、資訊及買賣定型化契約備查，再加上聯合稽查等措施，對於提升預售屋交易透明化與交易安全，已有顯著成效。

內政部指出，為督促業者落實銷售預售屋相關規定，從109年10月31日起邀集行政院消費者保護處、公平交易委員會、財政部國稅機關及地方政府消保官、建管、地政機關，陸續推動5次預售屋聯合稽查，共稽查183個建案，違規裁罰金總計達新台幣2629萬元。

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內政部說，110年7月訂定預售屋查核實施計畫，督促地方政府定期辦理預售屋稽查，由地方自行發起的稽查，目前已累計查核91個建案，違規比率也從最初稽查約9成，下降為4成。顯示透過稽查已使預售屋建案違規情形逐步降低；後續將視市場交易情形，由中央或地方不定期進行預售屋稽查。

內政部表示，近期有媒體報導，特定建商要求加價才同意交屋、創高開價、營造熱銷等情形，為遏止坊間不實資訊哄抬預售屋價格，並阻絕市場投資客藉由換約炒作等行為，將積極協調立法院優先審查平均地權條例修法，同時研擬相關配套，促進不動產市場更健全、穩定發展。（編輯：翟思嘉）1110907