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台電：11月夜尖峰備轉容量率達8% 多元措施穩定供電

2022/9/11 18:01
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（中央社記者蘇思云台北11日電）媒體報導11月起夜間備轉容量率不足6%，台電表示，11月起進入冬季用電型態，用電尖峰在夜間，估夜尖峰備轉容量率仍可達8.03%以上，並無不足6%情形，必要時也會透過多元措施彈性調度電力。

媒體報導秋冬供電告急，11月起夜間備轉容量不足6%。台電今天傍晚發布新聞稿說明，11月起進入冬季用電型態，用電尖峰發生在夜間，每日最高用電發生在晚上6至7時，夜尖峰備轉容量仍可達270萬瓩（即備轉容量率8.03%）以上。

台電指出，媒體報導所謂「根據台電最新電力供需預測」並非定案內容，對於內部會議討論過程中的文件，引發外界不必要誤解，將內部檢討改進。

台電強調，針對秋冬供電，將以「保守的預測、最好的準備」來謹慎因應。夜尖峰時段必要時也將啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元措施，彈性調度電力。

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台電指出，因應秋冬空汙季來臨，10月起燃煤電廠執行擴大自主減煤方案減少發電，台中電廠配合停機3部、興達電廠也停機2部，合計減少約250萬瓩供電的能力。台電已規劃目前歲修中的明潭2號機組、大潭3號機及通霄4號等機組，在10月2日前陸續歸隊。

另塑化汽電共生機組預估10月起參加汽電共生收購措施，也可提高系統供電能力。台電表示，將持續滾動檢討電力供需情形，確保電力供應穩定。（編輯：趙蔚蘭）1110911

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