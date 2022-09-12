華航8月營收127.56億 客運業績月增逾1成

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（中央社記者賴言曦台北12日電）華航公布8月營收為新台幣127.56億元，年增14.19 %。其中，客運收入創COVID-19疫情以來新高，為24.81億元，月增17.12%，年增505.12%；貨運則受通膨、庫存等影響；收入95億元，年減5.95%。

華航今天透過新聞稿表示，客運部分由於各航線增班策略奏效，尤其東南亞、東北亞及北美地區運能明顯提升，且適逢暑假探親及學生旅運需求旺盛，各區客運營收皆大幅成長。

貨運部分，華航指出，由於去年底空運急貨需求大，運價也水漲船高，墊高比較基期，今年隨著空運需求型態調整，運價也漸趨合理化，8月貨收較7月表現微幅下滑。

展望第4季營運，華航表示，客運方面因應邊境管制放寬後的市場需求，10至12月規劃客運再增班3成，每週提供超過200班的來回載客航班，除維持骨幹客運航線班表穩定，並評估規劃航點復飛、增加航班次數與開闢新航點。

另外，華航指出，在8月復飛札幌及9月復飛峇里島航線，除銷售基本3、4航權核心產品，也積極推廣來台轉機跨區產品，衝刺客運收入。

貨運部分，華航表示，面對空運市場貨量不穩定及運價波動，華航將積極配合年底傳統的購物消費旺季及返校開學潮，伺機增開加班機或包機，並持續整合客貨機運力，使整體客、貨機艙位裝載率提升，帶動整體貨運營收。

長榮航日前也公布，8月營收為120.14億元，月增1.25%，年增33.83%；累計前8月合併營收873.03億元，年增42.8%。（編輯：蘇志宗）1110912