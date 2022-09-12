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寶成：製鞋業務比疫前還好 8月營收年增逾7成

2022/9/12 19:58
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（中央社記者潘智義台北12日電）寶成工業今天公布8月自結合併營收新台幣230.94億元，較去年同期增加71.9%，除去年同期因疫情影響基期較低，製鞋業務營運穩健成長，比疫前還好，通路銷售業務也恢復成長。

寶成統計，今年1至8月自結合併營收1816.99億元，較去年同期營收1663.53億元增加9.2%。

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寶成發布新聞稿指出，寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業8月自結營收7.75億美元（約新台幣230.26億元），較去年同期增加61%，其中製鞋業務較去年同期大幅成長106.3%。1至8月自結營收62.43億美元，較去年同期增加5.8%，其中製鞋業務較去年同期成長26.1%。

由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際（控股）公司8月自結營收人民幣14.99億元（約2.29億美元），較去年同期增加7%；累計今年1至8月自結營收人民幣128.73億元（約19.63億美元），較去年同期減少20.6%。（編輯：張均懋）1110912

寶成工業
寶成上半年稅後淨利歷史同期次高 每股賺3.29元 寶成7月營收年增34.3% 製鞋業務重回疫情前水準
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