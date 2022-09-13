美歐大展登場 工具機公會率台廠參展拚商機

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（中央社記者張建中台北13日電）美國芝加哥IMTS展與德國斯圖加特AMB展等工具機大展即將展開，台灣工具機暨零組件工業同業公會分別帶領東台、友嘉、上銀、永進機械等大廠參展，拚數位製造科技及綠色節能新商機。

今年國際製造技術展（IMTS）於美國芝加哥再次回歸，當地時間12日至17日舉行，共計1815家製造商參展， 迄今線上登錄參觀人數逼近7.91萬人，預計整個展期將吸引超過9萬多人觀展。

此次IMTS展以數位技術為主軸，9大主題展館聚焦多功能加工中心機、工業機器人、協作機器人、數位雙生解決方案、製造軟體、控制器、積層製造、品質管控及檢測等。

為拓銷台灣工具機產品，工具機公會此次在IMTS北館會場設置服務攤位，回答現場參觀者問題。

公會新聞稿指出，超過60家台灣工具機及零組件廠商參與本屆IMTS展會，包括永進機械、達佛羅、東台精機、友嘉集團、上銀科技、高明精機、慶鴻機電、鍵和機械、崴立機電、三鋒機器、金竑精密、寶嘉誠工業等，參展重點鎖定在數位製造科技及綠色節能趨勢，推出各項高階機種搭配數位化系統。

其中東台精機與集團子公司譁泰精機、PCI-SCEMM等共同展出車銑複合加工機及智能自動化設備，榮田精機在台灣智慧製造工具機館以人工智慧AI搭配擴增實境AR虛擬產品，展示重切削立式車床。

友嘉集團匯集全球7大品牌，包括德國MAG高臥式加工中心機、美國SMS立式車床、韓國FFG DMC高精車銑複合機，以數據服務平台整合供應鏈端、工廠製造端、顧客端至智慧生產系統（FIPS），展示智慧製造與數據服務整體解決方案。

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在IMTS積層製造主題館，此次展覽以「如何在月球上建造一座新房子」做為發想，在IMTS的新興技術中心（ETS）展出3D列印太空住宅，以及具顛覆性技術的大型工具機所製造出138英呎高巨型麥哲倫望遠鏡（GMT）展品，展示相關機台設備具備複雜公差、移動時剛性、精確性和準確性等性能。

德國斯圖加特AMB展也於當地時間13日至17日舉辦，共有1229家製造商參展，超過21家台灣工具機及零組件廠商參與此次AMB展，包括永進機械、達佛羅、東台精機、友嘉集團、上銀科技、台中精機、亞崴機電、台灣麗馳、大立機器等，預計整個展期將吸引超過9萬多人觀展。（編輯：郭無患）1110913