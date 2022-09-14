中火拚全球第3座燃煤碳捕捉電廠 目標一年2000噸

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（中央社記者曾智怡台北14日電）因應減碳趨勢，台電將在台中火力發電廠設置碳捕捉設備，投注資金至少新台幣7.6億元，目標年碳捕捉量達2000噸，若計畫順利，將成為繼加拿大、美國之後，全球第3座擁有碳捕捉技術的燃煤發電廠。

台電今天舉辦「綠潮-2022台電綜合研究所成果展」，台電代理董事長曾文生表示，未來走向淨零排放，電力會越來越多元，再生能源將是主力，存在各種創新研發可能性，除大眾熟悉的風電、光電，未來地熱、海洋能也是發展重點，而再生能源併網使得電網更需智慧調控，綜研所在相關研發做很多努力。

曾文生指出，2050年世界各國仍需透過天然氣機組調節電網穩定，就需搭配碳捕捉技術，因此台中火力發電廠很早便開始進行碳捕捉前瞻研究，捕捉電廠排放的二氧化碳，未來透過化學方法轉換再利用，或儲存在地層方式轉化成固態化合物。

針對碳捕捉設計部分，曾文生說明，台電與工研院、中研院等國內研究單位合作，目前處於試驗階段，碳捕捉最重要在於放大規模化，未來不只台中電廠，其他持續運轉電廠都會努力投入碳捕捉。

台電今年總研發經費超過40億元，其中碳捕捉計畫投注金額至少7.6億元，可見其重要性，台電將在中火的減碳技術園區設置吸收塔、脫附塔、微型態測試區、溫室等，初步選定中火9號機試驗，目標是2025年年碳捕捉量達2000噸。

台電綜合研究所研究員黃鐘說明，目前電廠內可見類似「貨櫃屋」的微型測試區，目的即在試驗碳捕捉技術，至於吸收塔、脫附塔還在招標階段；園區溫室預計明年動工，捕捉下來的二氧化碳可供植物行光合作用，預計種植草莓、番茄等。

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黃鐘指出，二氧化碳是化學工廠所需氣體，以目前全台1年工業用二氧化碳需求量約20萬噸來看，台電能提供1%的量，未來將供給氣體公司與學術單位使用，若計畫順利，更將成為全球繼加拿大、美國之後，第3座設置碳捕捉再利用的燃煤電廠。

關於二氧化碳儲存，曾文生表示，牽涉地質探勘與國外技術合作，包含與地質相關學者研究地熱、碳封存技術，因兩者都涉及地質條件有效運用，同時也與國內大學合作，將二氧化碳產製成甲醇等化學產品。（編輯：張均懋）1110914