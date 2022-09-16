大成集團砸8億打造生技新廠 預計2023年底試車

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）隨著全球永續環保，綠色養殖風潮興起，大成集團宣布將投資8億元在台南官田建立生技新廠，從既有的動物營養，擴大至人的保健品研發與生產，預計2023年底完成試車，將有效提升50%產能。

大成集團今天舉行集團旗下的全能生技營養園區動土典禮，董事長韓家宇表示，隨著環保食安意識的抬頭，再加上全球部分國家已禁用抗生素和動物性蛋白的趨勢，大成集團將投資8億元建立生技新廠，將增加人用保健食品的研發與生產，並加快全球化布局，主要生產植物水解胜肽、複合酸化劑、飲用乳酸菌與多種固態培養益生菌。預計2023年底完成試車，可望帶動每年營收雙位數成長。

大成表示，有鑑於未來消費市場對於食品安全及動物福利的重視，集團此次投資重心更針對AI智能化、友善環境及食品安全3個主要面向做升級；先進節能製程除了在智能化跟自動化程度提升外，全能營養近年投注心力於環保設備，新式設備能將粉塵逸散量降至最低，更研究將熱能與水資源循環利用結合空污設備，預計提升製程水回收達85%以上。

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根據全球技術研究顧問公司technavio的資料，全球飼料產值約4740億美元，在2026年以複合年增率4.79%成長。

全能營養成立於1987年，至今已35個年頭，著眼綠色養殖，隨著集團垂直整合一條龍的快速布局，於1999年發展生技事業。現於台灣、中國天津皆設有生產基地，致力於動物營養與生物科技產品的研究，陸續成功開發出胜肽蛋白、動物腸道益生菌及酸化劑等多款商品並已上市，且除了內銷也出口至 歐盟、日韓及東南亞等十多個國家。（編輯：趙蔚蘭）1110916