台股週線連4黑 法人：待Fed會議後伺機反彈

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（中央社記者江明晏台北16日電）美升息干擾未除，加上新台幣貶值、科技產業高庫存，台股面臨多重利空，今天終場跌108.28點，收14561.76點；法人指出，21日美國聯準會（Fed）開會前，台股震盪格局恐難改變，但會後有望伺機跌深反彈。

台股今天開低走低，盤中指數一度下探14521.65點，下跌約148點，尾盤因富時指數調整成交爆量、台積電等股票跌勢收斂，終場指數下跌108.28點，收14561.76點，跌幅0.74%，守住14500點整數關卡，成交金額新台幣2312.3億元；台股週線連4黑，本週週線下跌21.66點。

法人觀察，美國升息干擾未除，台股仍有利空待消化，加上新台幣貶值，以及科技產業庫存消化等利空，市場信心不足，尾盤因富時指數調整爆量，台積電、聯電、聯發科等股跌勢收斂。

其中，台積電尾盤最後一筆爆出2萬255張大量，金額約95.6億元，超過盤中近4個半小時的量能；聯電最後一筆則有逾2.4萬張的交易量，聯發科最後一筆也達3291張，台達電和大立光尾盤也有大單。

分析台股情勢，兆豐國際投顧協理黃國偉對中央社記者指出，市場擔憂美國鷹派的升息立場，原先預期9月篤定升息3碼之後，11月和後續將會放緩升息力道，但相關經濟數據顯示，「美國經濟還可以承受更大升息力道」，美國聯準會不排除會有更積極的做法，例如9月直接升息4碼，或是後續再維持3碼甚至更高的升息力道，好讓通膨降溫。

他進一步說，目前市場認為聯準會的升息循環終點利率將落在3.75%至4%，但市場有喊到4.5%，對投資機構而言，這代表資金成本結構上升，進而影響資產配置，利率越高，恐影響資金在股市的比例，台股自然受到波及。

他指出，美國加大升息力道的態度如果不變，在9月21日聯準會開會前，台股震盪跌勢的格局恐怕很難改變，但會後將會短期利空出盡，在台美選舉前，預料台股還有一波跌深反彈行情可期，不過，恐難越過前波高點15475點附近。

展望後續，他指出，在基本面、資金面、籌碼面等多重不利因素夾擊下，台股很難有絕地反攻的表現，但如果新台幣和美元的利差開始停止擴大，將是股市扭轉的重要關鍵。

投顧指出，由於通膨回落速度緩慢，市場預期聯準會後續將維持較鷹派的升息立場，隨著國際股市大跌，台股短線向下封閉9月12日的多方跳空缺口，加上近期借券賣出餘額續增，大盤將持續進行利空測底的階段。（編輯：張均懋）1110916