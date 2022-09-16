中油成立採購廉政平台 秉持行政透明四大堅持

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（中央社記者曾智怡台北16日電）中油今天舉行採購廉政平台宣示典禮活動，中油強調，將秉持跨域合作、行政透明、公私協力、全民監督四大堅持，推動高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心工程採購案。

大林石化油品儲運中心總計畫預算達新台幣768億元，預計117年完工，將成為亞洲臨港型輸儲中心。

中油今天舉辦「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫-重大工程案」採購廉政平台宣示典禮活動，由中油董事長李順欽主持，攜手法務部廉政署署長莊榮松、橋頭地檢署檢察長鍾和憲及調查局高雄市調查處左楠站主任吳詠明等司法機關，共同成立採購廉政平台。

台灣透明組織協會副理事長葉一璋、公共工程委員會企劃處副處長胡培中及各業務廠商也在場共同見證。

李順欽致詞表示，大林石化油品儲運中心位於高雄市小港區的填築新生地，總計畫預算達新台幣768億元，預計117年完工，將成為臨港型的輸儲中心，中油從此將轉型成為亞洲區域石化原料與產品的供需調節、物流集散與貿易流通的市場領導者。

李順欽指出，這項重點投資計畫將開設採購廉政平台，於公司官網建立「採購廉政平台專區」，提供外部監督採購及工程施作過程，並建立聯繫溝通機制，適時邀集檢察、廉政、調查、台灣透明組織、工程會及廠商等公私部門溝通相關議題，凝聚共識，針對潛在的風險及爭議即時因應，保障重大採購工程案進度與品質。

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莊榮松致詞表示，國內重大工程可能面臨的狀況包括採購圍綁標、勞資爭議、環保抗爭及工安意外，或有請託關說等以致影響工程進度，廉政署很樂意與台灣中油合作，全力協助辦理機關採購廉政平台，讓公私部門在重大採購時交流更暢通，共同為重大公共工程把關。

中油補充，活動中另邀請橋頭地檢署檢察官嚴維德以「工程採購常見違法態樣」為題演說，分享實務案例以提升公司員工採購專業知能。（編輯：張均懋）1110916