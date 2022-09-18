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台灣半導體廠積極擴產 設備工程業者營運旺

2022/9/18 14:30
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（中央社記者張建中新竹18日電）半導體產業景氣反轉，供應鏈步入庫存調整階段，不過，台積電等半導體廠持續積極擴產，相關半導體設備及工程業者營運多繳出亮麗成績單，多家廠商前8月營收年增逾5成水準，今年營收可望創新高。

受高通膨及升息等因素影響，電視、電腦與手機等市場需求趨緩，半導體供應鏈展開庫存調整，不過，半導體設備及工程業者紛紛表示，客戶並無砍單情況，持續積極擴產，在手訂單不斷增加。

無塵室廠聖暉至6月底在手訂單金額新台幣330億元，創新高，年增60%。聖暉子公司朋億在手訂單金額逾100億元，同創新高，年增逾6成。高科技廠務系統廠帆宣在手訂單逾650億元，也創下新高。

傳載方案商家登受惠光罩及晶圓載具產品熱銷，前8月營收成長67%。朋億、帆宣、無塵室廠漢唐、工業機電系統整合工程業者亞翔及高科技廠務系統廠信紘科前8月營收成長皆逾5成。

法人預期，聖暉、朋億及帆宣等下半年業績表現可望優於上半年，全年營收應可創新高。在客戶需求依然強勁下，明年營運應可延續成長趨勢，再創新高。

業者表示，市場憂心明年、後年半導體產能恐將嚴重供過於求，可能是過度憂慮，因為設備交期長，部分設備要長達1年以上，將影響製造廠擴產進程，實際情況有待進一步觀察。（編輯：楊凱翔）1110918

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