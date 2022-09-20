精聯9/21轉上市 搶攻智慧化系統商機

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（中央社記者吳家豪台北20日電）工業電腦廠精聯電子將於21日由上櫃轉上市，董事長葉佳紋今天表示，未來將推出各種智慧化系統如智慧倉儲管理系統、藥監管理系統、資產管理系統、冷鏈物流配送系統等，有望帶動營運大幅成長。

精聯為企業型手持式設備製造商，經由美國、荷蘭、中國、日本等子公司約14個據點、1200多家經銷商服務全球客戶，產品以強固型PDA（掌上型電腦）、條碼掃描器及RFID（無線射頻辨識系統）讀取器為3大主軸，近年來強化軟體研發，賦予產品多元智慧功能。

精聯8月合併營收達新台幣2.3億元，月增18.95%，年減1.46%；今年前8個月累計合併營收約15.59億元，較去年同期減少1.51%。

精聯發布新聞稿指出，隨著人工智慧物聯網、工業4.0、大數據及人工智慧技術被廣泛應用，單純硬體設備已無法滿足客戶多樣化需求，5年前著手研發MoboLink管理平台軟體，去年通過Google認證。

MoboLink可讓企業管理階層隨手掌握硬體設備的相關狀態，例如設備使用率、裝置運作是否順暢，同時對PDA功能做安全性管控。

除了RFID模組及產品，精聯也積極開發iOS作業系統周邊設備，去年精聯通過Apple MFi工廠認證，今年8月RP902 iOS RFID讀取器正式在Apple Store上架。（編輯：張均懋）1110920