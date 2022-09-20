新紡：本業下半年可望與上半年持平

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（中央社記者賴言曦台北20日電）新光紡織今天召開法人說明會，總經理張瑞南表示，本業下半年營運狀況可望與上半年持平，對於通膨、景氣循環等會保持審慎的態度觀察。

新紡今年上半年合併營收新台幣14.63億元，稅後淨利1.708億元，每股稅後盈餘（EPS）5.71元，主要是來自業外收入挹注。上半年營收結構中，行銷部占65%，零售部占23%，營建部占12%。

張瑞南表示，新紡旗下經營4大複合式品牌，分別為時尚服飾品牌ARTIFACTS、高端精品品牌ART HAUS、運動概念品牌ASPORT、高爾夫球專業休閒服飾品牌SUPER GOLF，聚焦中高端消費市場。

張瑞南表示，新紡品牌以長期經營為目標，庫存維持健康狀態，本業有望與上半年持平，新台幣走貶有利出口，帶來匯兌收益，但能源價格位處高檔，且考慮外國競爭者問題，成本轉嫁有壓力。

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張瑞南指出，紡織是民生需求產品，但不免受到通貨膨脹等波動影響，對於景氣循環會保持審慎的態度觀察，對於品牌經營則是審慎樂觀，未來希望透過差異化產品區隔市場，並將產品高價值化，減少景氣衝擊。

營建方面，張瑞南指出，以出租廠房為主要收入，目前位於台北市士林區的土地有望進一步開發，目前規劃部分為商辦用途，開發時間會視市場狀況、營建成本收益等適時調整、公布。（編輯：黃國倫）1110920