政府將重啟邊境 外國商會肯定有助新商機

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（中央社記者鄭鴻達台北22日電）行政院宣布入境「0+7」等預計10月13日上路。德經辦今天表示，德國產業界期待台灣重啟邊境，解除入境檢疫管制將可帶來許多新商機；台北英橋商務協會也表示肯定，並認為可為經濟帶來實質助益。

行政院長蘇貞昌今天在院會上宣布將分階段解封邊境，其中第二階段入境「0+7」制度，預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。

德經辦發布回應指出，德國產業界期待台灣重啟邊境，且達到旅遊無管制，這對德台雙方夥伴交流至關緊要，解除強制入境檢疫措施，可為雙方帶來許多新商機及合作可能。

台北英僑商務協會（BCC Taipei）回應指出，台北英商會感謝台灣政府謹慎實施邊境開放措施，也歡迎下階段重啟邊境此正面進展，期許在重啟邊境後，將有許多商務旅客訪台，以加強落實商務計畫，把握台灣市場的絕佳商機。

法國工商會（CCIFT）總經理佩登（Stephane Peden）指出，台灣是在高疫苗接種率條件下，最後仍繼續實施入境檢疫措施的國家之一，因此他對台灣政府此次決定甚感欣慰。

佩登補充，台灣政府這次宣布放寬邊境管制，象徵了台灣踏出新的一步，他也相信這個決定會為經濟帶來實質助益。

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北陸能源台灣區負責人暨海龍離岸風電風場總監岳慕駒（Felipe Montero）表示，雖然過去將入境檢疫放寬至「3+4」有助緩解離岸風電產業因疫情遭受的問題，但出入境台灣仍受到限制。

岳慕駒說，這導致其產業所需外國人才抵台會較慢且流動性較小，仍是阻礙其開展正常業務的主因，考量台灣和國際目前的情況，他們認為取消入境隔離是合理的下一步，很高興看到台灣政府朝著此方向前進。（編輯：翟思嘉）1110922