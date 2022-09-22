外資調節聯電、友達及金融股 投信加碼長榮航最多
2022/9/22 18:32
（中央社記者吳家豪台北22日電）台股今天跌139.89點，收在14284.63點，外資及陸資賣超新台幣194.56億元，主要調節晶圓代工廠聯電、面板廠友達及金融股；投信買超27.92億元，加碼長榮航1.16萬張最多。
美國聯邦準備理事會（Fed）持續積極升息，台灣金融市場今天股匯雙殺，加權指數一度重挫逾270點，但內資力挺中小型股，加權指數跌勢收斂，終場收14284.63點，下跌139.89點，14200點失而復得，成交量能放大到新台幣2085.33億元。
觀察外資賣超前10名個股都超過萬張，其中聯電3.22萬張最多，友達3.12萬張居次；中信金與國泰金分別賣超2.86萬張、2.54萬張，排在第3、4名；台泥2.44萬張位居第5。
外資賣超第6至10名依序為玉山金、新光金、華航、國泰永續高股息、中鋼。
外資買超個股以金融、代工廠及鋼鐵股為主，前5名包括臺企銀、期元大S&P原油反1、緯創、仁寶、中鴻。
投信買超長榮航1.16萬張最多，另買超友達9024張、台泥7304張、中鋼5933張、聯電5141張。（編輯：林興盟）1110922
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