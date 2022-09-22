解封概念股利多出盡？分析師：派對後回歸基本面

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（中央社記者江明晏台北22日電）政府端邊境解封利多，旅行社、飯店股、航空股等概念股今年以來持續發動，今天似有「利多出盡」意味，盤中股價強漲後漲勢收斂，分析師認為，「派對結束後，股價將回歸基本面連動」。

邊境分階段解封，行政院長蘇貞昌今天表示，入境「0+7」制度預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等；市場分析，此舉等於將困擾旅行社業者已久的緊箍咒除去，加上入境台灣免居隔，等於宣示疫情干擾將遠離，將開始挹注觀光業者業績谷底反彈。

上市觀光類股指數近期漲勢凌厲，今天上漲2.35%，收在103.77點，創下2021年7以來收盤新高。不過多檔解封概念股今天盤中強勢，尾盤都出現「利多出盡」的現象，終場漲勢收斂或翻黑。

擁抱解封概念的族群中，以遭受「海嘯第一排」的旅行社最受關注，近3年深受疫情干擾，過去為主體的海外團體旅遊營收直接歸零，現在終於有望重啟動能。

不過，旅遊雙雄雄獅、鳳凰近日股價勁揚，雄獅今天收盤攻上百元關卡，盤中更登上109元的波段高點，鳳凰盤中股價也達到72元，但雙雙尾盤漲勢收斂，五福盤中逼近漲停，終場漲幅近4%，山富則翻黑。

同樣受到解封概念關注的還有飯店業，入境台灣免居隔，以及開放免簽證國家入境，將有助於海外商務客和觀光客來台意願大增，亞都、寒舍今天股價鎖住漲停，晶華收盤股價站上久違的190元大關，雲品也強漲近8%。

航空業跨越低谷，下半年業績迎復甦，但長榮航、華航盤中勁揚，終場則翻黑，華航下跌逾2%，長榮航下跌3.42%。

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投顧分析師表示，觀光股今年以來受到解封概念輪番激勵，股價已有相當程度的反映，多數甚至超過疫情前的表現，政府祭出10月13日的邊境解封措施後，也意味著解封概念的利多高峰將過，「派對結束後，股價將回歸基本面連動」。

分析師表示，未來市場將觀察觀光產業個別公司的業績營收、獲利成長力道和潛力，將左右概念股走勢，而近期國際油價有自高點回落的情況，油價走勢也攸關航空業的獲利空間，勢必影響航空雙雄股價發展。（編輯：黃國倫）1110922