華航迎解封大增5成航班 10至12月每週飛近300班

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中華航空因應跨境旅遊復甦，10至12月將大增5成航班，每週提供近300班飛航服務。圖為桃園機場華航班機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北22日電） 行政院今天宣布國境分階段解封，人境免居家檢疫「0+7」新制預計10月13日上路，中華航空因應跨境旅遊復甦，10至12月將大增5成航班，每週提供近300班飛航服務。

根據華航提供的說明，因應邊境管制放寬後的市場需求，客運全線增加航班，10至12月規劃再增班5成，每週提供近300班的客運來回航班，全力迎接客運復甦。

華航說，東北亞區域航線已自8月23日起恢復桃園-北海道札幌航線，10月25日起再恢復桃園-沖繩（琉球）航線，每天1班。10月起東北亞航線將由現行每週30班增至超過每週100班，東京、大阪、福岡、名古屋、北海道札幌及韓國首爾仁川等航點都將增班。

華航也看好東南亞航線商務及旅遊市場，9月2日起已恢復桃園-峇里島航線，11月起增至每週4班，12月再增至每週5班；12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，每週4班；其他東南亞航線及香港航線10月也將持續增班。

另華航明年1月2日起，開航桃園-越南峴港航線，每週5班；明年1月20日起，開航桃園-泰國清邁航線，每週4班。

長程航線部分，北美洛杉磯、安大略、溫哥華、紐約；歐洲的荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、英國倫敦；大洋洲雪梨、布里斯本（含延遠奧克蘭）及墨爾本也都會持續增班。（編輯：陳清芳）1110922