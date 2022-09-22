星宇推影片迎解封 憶外國與台灣旅客互動點滴

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）行政院今天宣布邊境分階段解封，入境0+7預計10月13日上路。星宇航空立即上架新拍攝的「台灣人 我們在等你」系列影片，準備搶解封頭香。

星宇航空發布新聞稿，「台灣人 我們在等你」系列影片透過串連日本、泰國、馬來西亞、新加坡當地特色景點、商家，回憶與台灣旅客互動點點滴滴，傳達好久不見台灣旅客思念之情，同時溫馨喊話「快來玩吧！」，用真實的相見，回應想念。

影片今天上架YouTube頻道：https://bit.ly/3BzW80y，星宇航空希望用影像喚起旅行的感動。

星宇航空表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從2020年延燒至今已逾2年，邊境的限制讓國人好久沒能出國旅遊，但世界的美好，不應被遺忘，從國際疫情漸緩之際，就開始籌備拍攝系列影片，製作團隊走訪4個國家，經過2個多月的拍攝和隔離，以各地國人最愛的經典特色美食、景點、店家、文化，透過在地人回想與台灣旅客互動的點點滴滴，傳達世界對台灣旅客的想念，邀大家即刻行動，重新擁抱世界。

「台灣人，我們在等你」影片中，日本晴空塔導覽員回憶，台灣旅客看到他們非常忙碌的時候，會用日文對她說「甘巴爹！加油哦！」，讓她備感溫馨；泰國嘟嘟車駕駛印象最深刻的，就是台灣人的阿莎力，一口價、不囉嗦，很直率；新加坡名店珍寶海鮮店長說，特別喜歡台灣人的健談、好奇和很有禮貌，會一直說「不好意思」；馬來西亞粥記豬腸粥店主更是大讚台灣旅客的守規矩，乖乖排隊、不插隊，也不會催促老闆快一點。

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星宇航空說，已做足準備，迎接全民重啟旅遊的時刻。目前飛航的澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等10個航點，已隨著疫情趨緩及各國限制鬆綁的腳步，逐步增班至平均每週4班以上，新加坡、曼谷、胡志明市等熱門航線，不只投入A330neo廣體機執勤，更已恢復天天飛航。

星宇航空也瞄準日本旅遊限制即將鬆綁，10月28日起開航札幌、沖繩航線，且一開航就以每天一班密集飛航；東京、大阪也將同步增班。即將於9月底交機的第4架330neo新機，也將投入東京航線飛航。看好旅遊市場蓬勃復甦，10月28日起星宇航空峴港航線恢復每天飛航，而因疫情延後開闢宿霧航線，也可望於明年初正式開航。（編輯：管中維）1110922