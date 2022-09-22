長榮航空客運10月再增班 較6月成長近3倍

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）行政院今天宣布邊境分階段解封，入境免隔離檢疫新制「0+7」預計10月13日上路，預計跨境旅遊將大幅增加，長榮航空宣布10月將再增班，預計10月客運班較6月成長近3倍。

長榮航空7月起陸續加密航班並恢復部分航點飛航服務。根據長榮航空提供的客運班統計，北美航線9月份飛航每週37至39班、10月份增至每週49班；東南亞航線9月份飛航每週51班、10月份增至每週71班並恢復台北-峇里島航線。

長榮航空東北亞航線9月份飛航每週15至16班、10月份增至每週25班；歐洲航線9月份飛航每週15班、10月份增至每週20班，並將開闢台北-米蘭及台北-慕尼黑航線。

長榮航空說，10月整體載客航班已較6月成長近3倍，將配合主管機關邊境穩健解封，分階段逐步開放的規劃來增加航班。

長榮航空說，因應政府最新防疫規範，加上日本也放寬入境管制，積極布局國人最喜愛的東北亞航線，預計陸續恢復北海道、沖繩、羽田、金浦，滿足國人出國旅遊的殷切期盼。（編輯：陳清芳）1110922