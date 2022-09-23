迎接國門放寬 航空雙雄陸續補齊人力

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（中央社記者賴言曦台北23日電）華航、長榮航年初傳出維修人才被科技業挖角，隨著國門解封在即，華航表示，已完成航務等工程師的擴大招募，長榮航則指出，負責檢修長榮航飛機的長榮航太，今年已分3梯次募進200名新員工。

政府將在10月13日實施入境免居檢（0+7）等措施，每週入境人次也將提高到每週上限15萬人次，同時開放非免簽國觀光並取消禁團令。

華航、長榮航已布局全面增班，但航空雙雄今年初爆出維修人力被科技業挖角，傳出兩家航空公司有近400人離職。

華航今天回應中央社記者詢問時表示，看好整體客貨運能成長，今年已完成修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師的擴大招募。

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長榮航則是由長榮航太負責飛機檢修，長榮航回應中央社，為補足正常人才流失，因應未來發展規劃，今年已進行3梯次招募200名新進員工，年底前將視維修業務需求，再評估人員招募事宜。

機組人員方面，華航表示，今年預計晉用150名機師，其中包含60名培訓機師，未來也會因應旅遊人潮回流，適時填補人力。長榮航指出，第一線空地勤已逐漸回到崗位，機師方面採全年隨時接受報名招募，依時程規劃，今年將陸續晉用160名機師。（編輯：張均懋）1110923