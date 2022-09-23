更多編輯台推薦新聞：
專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作
國際

專訪／義大利總理熱門人選梅洛尼：當選後加強與台灣合作

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看
生活

0+7入境檢疫擬10/13上路 何時該快篩？可外出用餐嗎？QA一次看

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

迎接國門放寬 航空雙雄陸續補齊人力

2022/9/23 17:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北23日電）華航、長榮航年初傳出維修人才被科技業挖角，隨著國門解封在即，華航表示，已完成航務等工程師的擴大招募，長榮航則指出，負責檢修長榮航飛機的長榮航太，今年已分3梯次募進200名新員工。

政府將在10月13日實施入境免居檢（0+7）等措施，每週入境人次也將提高到每週上限15萬人次，同時開放非免簽國觀光並取消禁團令。

華航、長榮航已布局全面增班，但航空雙雄今年初爆出維修人力被科技業挖角，傳出兩家航空公司有近400人離職。

華航今天回應中央社記者詢問時表示，看好整體客貨運能成長，今年已完成修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師的擴大招募。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

長榮航則是由長榮航太負責飛機檢修，長榮航回應中央社，為補足正常人才流失，因應未來發展規劃，今年已進行3梯次招募200名新進員工，年底前將視維修業務需求，再評估人員招募事宜。

機組人員方面，華航表示，今年預計晉用150名機師，其中包含60名培訓機師，未來也會因應旅遊人潮回流，適時填補人力。長榮航指出，第一線空地勤已逐漸回到崗位，機師方面採全年隨時接受報名招募，依時程規劃，今年將陸續晉用160名機師。（編輯：張均懋）1110923

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族