星宇航空興櫃前28日法說會 張國煒親自說明

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（中央社記者賴言曦台北26日電）星宇航空28日將舉行法人說明會，由董事長張國煒親自說明。分析師認為，星宇航空近兩年來雖遇疫情攪局，但客機數量不多也帶來優勢，因為燃油避險相對少，只要國際油價回檔，毛利率提升速度會比華航、長榮航快。

星宇航空即將在28日上、下午分別舉辦興櫃前記者會及法人說明會。上午的興櫃記者會由執行長翟健華主持，下午的法說會則由張國煒親自說明；市場推估，星宇航空興櫃日應該會落在30日。

星宇航空2020年初開航就遇到COVID-19疫情攪局，據民航局公告的「國籍民用航空運輸業111年第二季營運概況」，星宇航空累計虧損達新台幣95.98億元。

但張國煒近日在民進黨籍台北市長參選人陳時中參訪星宇航空時說道，星宇航空現在跟2年半前相比不一樣了，各方條件、系統完整性非常到位。

觀察星宇航空布局情況，雖然目前開航的據點集中在亞洲線，但隨著全球航空業逐漸復甦，星宇航空10月28日規劃開航每天一班札幌、沖繩航線，明年初則將開航宿霧航線，明年4月更規劃增闢美西航線。

除了布局航點，星宇航空目前在桃園已設有運籌中心跟維修棚廠，近期又在「桃園航空城」標得14.39公頃土地，規劃打造結合智慧、綠能及低碳的企業園區，屆時將包含企業總部大樓、地勤人員及飛航中心等，預計可增加約11萬個直接、間接就業機會。

星宇航空公關長聶國維先前受訪時就表示，目前首要是讓星宇航空的機隊達到規模經濟，樂觀估計星宇航空應該是5年後會開始獲利。

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分析師接受中央社記者電訪時分析，以星宇航空過去3年累積的虧損來看，轉虧為盈是長期抗戰，但星宇航空是新掛牌的股票，按常理來看股票行情會有一段蜜月期，然而目前全球籠罩高通膨及經濟衰退疑慮，因此星宇航空中長期表現，還是要取決於全球航空業後市表現而定。

不過分析師也提到，今年第4季航空業的觀察重點是國際燃油價格行情，由於星宇航空旗下客機數量還不多，因此燃油避險程度不用做得像華航、長榮航一樣多，只要油價回檔，預估星宇航空毛利率提升速度就會比航空雙雄快。（編輯：楊凱翔）1110926