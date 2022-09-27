台積電早盤回升3元 市值增加777億元
2022/9/27 09:18（9/27 09:30 更新）
台積電27日股價止跌回升，早盤達新台幣449.5元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹27日電）台積電今天股價止跌回升，早盤達新台幣449.5元，上漲3元，市值增加777億元，達11.65兆元。
美股26日持續走跌，道瓊指數下挫329.6點，跌幅1.11%；那斯達克指數下跌65.01點，跌幅0.6%；費城半導體指數下跌35.43點，跌幅1.47%。
台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.86美元，跌幅1.16%，收在73.01美元，再創波段新低。若以台積電26日收盤價新台幣446.5元計，台積電ADR溢價約4.05%。
台積電今天股價止跌回升，早盤達449.5元，上漲3元，市值增加777億元，達11.65兆元，貢獻大盤約24點。
受通膨及升息影響，全球經濟前景疑慮升高，法人關注供應鏈庫存何時能夠結束，及台積電明年晶圓代工報價能否順利調漲。（編輯：楊凱翔）1110927
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