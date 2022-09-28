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中華電超車 聯發科市值跌破9千億居台股第4

2022/9/28 12:17（9/28 13:31 更新）
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中華電28日在市場避險資金湧入下，股價相對抗跌，於平盤116元上下震盪，市值約8998億元，超越聯發科，躍居台股第3。（中央社檔案照片）
中華電28日在市場避險資金湧入下，股價相對抗跌，於平盤116元上下震盪，市值約8998億元，超越聯發科，躍居台股第3。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹28日電）聯發科股價震盪走低，盤中一度達新台幣550元，創2年多來新低，市值跌破9000億元關卡，為中華電超越，落居台股第4。

手機市場需求低迷不振，法人預期，手機晶片廠聯發科下半年營收恐將逐季滑落，此外，第4季可能面臨5G手機晶片跌價壓力。

隨著外資籌碼鬆動，連續6個交易日共賣超5554張，聯發科股價頻頻破底，今天盤中一度達550元，創2年多來新低，下跌18元，市值跌破9000億元關卡，滑落至8796億元。

中華電在市場避險資金湧入下，股價相對抗跌，於平盤116元上下震盪，市值約8998億元，超越聯發科，躍居台股第3，僅次於鴻海及台積電，聯發科則落居台股第4。（編輯：楊凱翔）1110928

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