經營權之爭落幕長榮航跌停 航運股挫逾6%

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（中央社記者賴言曦台北28日電）長榮「弟弟派」的合作發生變數，原本將戰到明年的經營權之爭可望提早落幕，明年原有董監事改選題材的長榮航今天股價殺到跌停板；整體航運類股收盤重挫6.45%。

長榮航明年將改選董監事，為爭取優勢，原由弟弟派掌握的長榮國際先前不斷加碼長榮航持股，截至9月5日持股達13.17%。

長榮國際董事長鄭深池、立榮航空董事長張國煒昨天接連宣布請辭後，長榮航股價今天跳空開低且殺到跌停，跌停價27.9元，下跌3.1元。

除了長榮航殺到跌停，整體航運類股賣壓沉重，華航終場重挫、跌幅7.23%，收在18.6元，下跌1.45元。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海收盤皆墨，收盤下跌6.19%、5.49%、7.46%。

散裝航運則因俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近日宣布為俄烏戰事局部動員，為市場增添不確定因素，波羅的海乾散貨綜合指數（BDI）指數偏弱，慧洋-KY、裕民、新興、四維航等今天收盤皆挫逾半根跌停板。

另外，觀察盤面傳產類股表現，受到俄烏戰爭不確定影響，市場憂心原物料行情可能出現波動，包含鋼鐵、造紙、營建等類股跌幅均超過2%。（編輯：張均懋）1110928