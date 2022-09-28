更多編輯台推薦新聞：
瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸
科技

瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賀錦麗批中國破壞國際秩序 矢言繼續深化對台關係
首頁 / 證券

經營權之爭落幕長榮航跌停 航運股挫逾6%

2022/9/28 16:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北28日電）長榮「弟弟派」的合作發生變數，原本將戰到明年的經營權之爭可望提早落幕，明年原有董監事改選題材的長榮航今天股價殺到跌停板；整體航運類股收盤重挫6.45%。

長榮航明年將改選董監事，為爭取優勢，原由弟弟派掌握的長榮國際先前不斷加碼長榮航持股，截至9月5日持股達13.17%。

長榮國際董事長鄭深池、立榮航空董事長張國煒昨天接連宣布請辭後，長榮航股價今天跳空開低且殺到跌停，跌停價27.9元，下跌3.1元。

除了長榮航殺到跌停，整體航運類股賣壓沉重，華航終場重挫、跌幅7.23%，收在18.6元，下跌1.45元。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海收盤皆墨，收盤下跌6.19%、5.49%、7.46%。

散裝航運則因俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近日宣布為俄烏戰事局部動員，為市場增添不確定因素，波羅的海乾散貨綜合指數（BDI）指數偏弱，慧洋-KY、裕民、新興、四維航等今天收盤皆挫逾半根跌停板。

另外，觀察盤面傳產類股表現，受到俄烏戰爭不確定影響，市場憂心原物料行情可能出現波動，包含鋼鐵、造紙、營建等類股跌幅均超過2%。（編輯：張均懋）1110928

鄭深池
長榮弟弟派鄭深池張國煒閃辭 經營權之爭是否落幕引關注 榮運：長榮國際法人董事代表李寬量請辭
蒲亭
俄國防部：新徵召後備軍人已在加里寧格勒受訓 北約警告俄羅斯 一旦動用核武將有嚴重後果
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族