華新麗華併購義大利商CAS 公平會點頭通過

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）電線電纜及不銹鋼廠華新麗華擬併購義大利商CAS，公平會認為並無限制競爭疑慮，今天委員會議決議通過此結合案。

華新麗華公司透過新設公司盧森堡商Walsin Lihwa Europe SARL，間接持有CAS超過1/3以上股權，且控制CAS的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，依法須向公平會提出結合申報。

華新麗華今年5月對外宣布投資義大利廠CAS，希望結合雙方產品、技術及市場優勢，成為全球化不銹鋼企業，預計2022年底前完成併購程序；公平會也在今天委員會議決議不禁止結合。

公平會表示，華新麗華公司與CAS均產銷「不銹鋼鋼胚／盤元／直棒」等產品，具有水平競爭關係；此外，「不銹鋼鋼胚」是「不銹鋼盤元／直棒」的上游主要原料、「不銹鋼盤元」也可作為「不銹鋼直棒」的上游原料，雙方也具有潛在的垂直供應關係。

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公平會指出，CAS主要經營歐洲市場，110年並未銷售產品至台灣，此結合案完成後，華新麗華公司既有的「不銹鋼鋼胚／盤元／直棒」等業務並不受結合案影響，在台灣仍須面臨其他國內外業者的競爭壓力；結合案對於台灣不銹鋼鋼胚、不銹鋼盤元、不銹鋼直棒等市場結構也都沒有影響。

綜合上述因素，公平會認為，結合後不致於對上述產品市場產生限制競爭效果，因此決議不禁止結合。（編輯：潘羿菁）1110928