毅嘉9月營收年增54% 前3季營收寫近7年新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北22日電）手機零組件暨軟板大廠毅嘉科技受惠車用及穿戴產品需求，9月營收新台幣7.79億元，年增率達54%；前3季合併營收55.18億元，年增13%，寫下近7年同期新高水準。

毅嘉公布9月自結合併營收為7.79億元，年增54%；其中軟板整合元件產品營收為5.92億元，機構整合元件產品營收1.87億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

毅嘉表示，9月合併營收持續受惠於車用及穿戴產品的需求，再度攀高來到7.79億元，單月合併營收續創今年新高；累積第3季單季合併營收為20.82億元，季增24%，年增29%。毅嘉累積今年前3季集團合併營收為 55.18億元，年增13%，為近7年同期的新高水準。

展望未來，毅嘉表示，雖然消費性電子產品的需求轉趨疲弱，但車用供應鏈缺料情況逐步緩解，預期毅嘉全年營運，仍將在車用產品需求穩健成長趨勢的帶動下攀峰。（編輯：張良知）1111003