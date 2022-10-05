電子帶頭衝 台股放量大漲224點站上10日線

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美股連飆兩個交易日，台股5日跳空開高一度大漲逾300點，電子股在台積電領軍下成為盤面焦點；尾盤當沖賣壓，漲幅收斂，指數留上影線大漲224.91點，攻克13800點關卡。中央社記者張新偉攝 111年10月5日

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）美股連飆兩個交易日，台股今天在台積電強彈領軍下跳空越過10日線約13711點，盤中一度大漲325點；尾盤雖有當沖賣壓略為壓低，仍站穩13800點之上，加權指數終場上漲224點，連2天拉出長紅棒。

加權股價指數終場上漲224.91點、漲幅1.66%，收在13801.43點、成交金額相對放大至新台幣2325.15億元。

前陣子表現疲弱的電子股，今天扮演反彈先峰，類股指數上漲2.5%，其中半導體族群漲幅達3.27%；台積電上漲16元，以445元作收，漲幅3.73%；鴻海、聯發科、國巨等次產業龍頭也都上漲3%、4%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，今年來台灣股市已連3季下跌，指數反彈後能否轉為回升仍待觀察，因此建議僅能小量資金短線操作。選股上，觀察過往9月業績，蘋果概念股、生技、NB等族群表現佳，相關族群與類股可以注意。

投信表示，從第4季到明年上半年，整體行情將維持上下起伏，震盪盤整格局，今、明兩年對半導體產業，是相對震盪較大的一年；不過，半導體是全球科技之母，台灣半導體產業居全球關鍵地位，目前半導體股價受估值修正回檔，反而是長線進場機會再現。（編輯：楊蘭軒）1111005