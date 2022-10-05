國安基金6日開例會 財長：台股仍波動應不會重大決定

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財政部長蘇建榮表示，國安基金第3季例會將於6日登場，台股仍在波動階段，料不會做出比較重大的決定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北5日電）國安基金7月12日拍板進場，但台股在多重利空籠罩之下，9月下旬跌破國安基金進場點；財政部長蘇建榮今天表示，國安基金第3季例會將於明天登場，台股仍在波動階段，料不會做出比較重大的決定。

台股今年遭利空籠罩，外資上半年賣超近新台幣兆元；國安基金7月12日召開臨時委員會授權進場護盤，當天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅達25.19%。

國安基金進場點火，台股8月站回萬五關卡，然而，在美國聯準會（Fed）鷹派升息之下，美股9月持續重挫，台股9月26日終場大跌340.19點，收在13778.19點、跌破國安基金進場點。

財政部長蘇建榮今天上午率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理等，赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。

蘇建榮會前接受聯訪說，台股昨天收紅，美股道瓊指數也大漲，台股跟美股連結深，台股今天開盤料能有不錯表現；國安基金明天將召開例會，沒意外的話大概不會做出比較重大的決定，台股還在波動階段，國安基金將持續密切關注；他強調，訊息面對股市影響大，但回過頭還是要看基本面。（編輯：潘羿菁）1111005