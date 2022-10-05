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立委關注媒體議價　唐鳳：政院將跨部會討論確保共榮

2022/10/5 16:32
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（中央社記者蘇思云台北5日電）針對立委關注的新聞媒體跟數位平台議價進度，數位部長唐鳳表示，行政院將跨部會討論，預計在1個月內會有比較清楚輪廓，確保各行各業共榮。

立法院交通委員會今天邀唐鳳、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「電信事業使用頻率之總頻寬配額公平性及電視台頻道整體規劃方針」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委林俊憲詢問媒體議價法未來是哪個部會主管，唐鳳回應，關於跨境大型數位平台跟新聞業彼此的共榮，目前在行政院有一個跨部會的協調機制，包含NCC、文化部等，至於建構彼此的對話平台則是數位部的業務。

唐鳳表示，媒體與數位平台之間的媒體議價，國際上有很多種做法，例如以強制議價、特別成立基金、歐盟著作鄰接權等方式，目前還在蒐集各方資料，探尋出可行的方法。

至於哪個模式適合，唐鳳表示，需要先找出媒體事實損失的情況，金額要先對齊，之後再計算，看用哪個模式對各方最好。

唐鳳表示，數位部會做這件事，目前預計1個月內在行政院有跨部會的「對齊」，會有比較清楚的輪廓，確保各行各業共榮。（編輯：翟思嘉）1111005

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