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王美花：台灣去年貿易總額全球第16 贏越南西班牙

2022/10/5 17:28
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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）經濟部長王美花今天指出，小小的台灣因企業長期努力，在2021年進出口貿易總額高達8400億美元，排名全球第16，高於越南、西班牙，這是很了不起的成績。

王美花今天出席「2022年金貿獎」頒獎典禮時表示，台灣去年對外貿易表現亮麗，出口值達4464億美元，創歷史新高，年增達29.4%，若是進出口貿易總額則有8400億美元，排名全球第16。

王美花強調這是很不得了的成績，不但比今年經濟成長率估高達8%的越南高，也高於西班牙，小小的台灣能創造如此了不起的貿易額，有賴台灣企業長期以來的努力。

王美花說，台灣的半導體、資通訊等各個產業，在疫情下剛好是各國所需，且台灣因防疫守得好，沒有斷鏈問題，更是讓外銷金額不減反增。

面對俄烏戰爭膠著、全球通膨，美國等國升息等挑戰，王美花坦言第4季開始，全球經濟要開始面臨嚴肅、緊張的未來，廠商當然會擔心，但仍是繼續穩基礎、做創新，創造利基與獨特性。

王美花說，有企業先進告訴她，其實在產業待久了，就會發現全球經濟早已多次起伏，然台灣企業都能在經濟低潮時，思考如何持續進步，待各國準備要反彈時，台灣就能繼續站在前頭。

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經濟部國際貿易局說明，今年有17家傑出企業獲獎，除既有的最佳貿易貢獻、新興市場拓銷等獎項，為感謝中小企業對台灣經濟穩定的貢獻，今年特新增中小企業拓銷貢獻獎。

貿易局說明，今年得獎企業別具特色，如成立不到8年的遠洋漁業公司海原晟，在疫情期間運用數位行銷擴大出口量能，也善用雲端智慧物流管理，精準掌握漁獲數據，使外銷額能快速成長近3倍。（編輯：黃國倫）1111005

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